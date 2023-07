Restauro della chiesa, via libera ai lavori 

Tutto pronto per il via ai lavori di completamento del sagrato e delle scalinate della chiesa San Giovanni Evangelista, a Pitz’e Serra. Un intervento da poco più di 230mila euro, anticipati dal Comune che nei mesi scorsi ha approvato il piano di intervento, affidato nei giorni scorsi ad una ditta di Olbia che si è aggiudicata l’appalto.

Al centro della progettazione ci sono gli gli accessi della parrocchia, compresa la scalinata d’ingresso, rifinanziati nel 2018 da parte della Regione e finora mai utilizzati. Dopo una situazione di stallo che durava da anni, di recente la situazione si è sbloccata con la decisione dell’attuale esecutivo comunale - in attesa di incassare le risorse regionali - di anticipare il finanziamento necessario per il restyling, 236mila euro in tutto.

Quella di Pitz’e Serra è una delle tante chiese inserite nel piano di restauro dei luoghi di culto. Un percorso iniziato con la chiesetta storica di Sant’Agata e che prosegue con il piccolo tempio romanico San Pietro di Ponte incastonato nella parte monumentale del cimitero di via Marconi. In programma c’è anche la ristrutturazione delle chiese di Flumini e di San Benedetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA