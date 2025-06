Restauro del campanile di Sant’Andrea 

Il campanile della chiesa parrocchiale di Orani, dedicata a Sant'Andrea apostolo, sta per essere sistemato. L'amministrazione comunale ha deciso di cofinanziare, con un contributo di 75 mila euro, i lavori di sistemazione del campanile, il cui importo complessivo ammonta a 150mila euro. Il progetto è redatto dall'architetto Franco Niffoi e sarà messo in essere grazie a un finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione a un bando a luglio del 2023. La convenzione è stata firmata pochi mesi fa e i lavori tanto attesi prenderanno presto il via. «Un altro tassello si aggiunge al mosaico degli interventi che stanno trasformando il volto del paese - dicono dall'amministrazione comunale guidata da Marco Ziranu - Un ringraziamento speciale va alla comunità parrocchiale, che ha contribuito con impegno e passione facendo di tutto per portare la propria parte (75mila euro di cofinanziamento attraverso questue, sottoscrizioni a premi e numerose iniziative solidali). In quest'ottica, il consiglio pastorale, assieme al Rotary e al Comune, con la collaborazione di volontari e associazioni locali, ha organizzato una giornata di convivialità e condivisione, il cui ricavato contribuirà a coprire le spese a carico della nostra parrocchia». (g. pit.)

