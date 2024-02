Restauro condiviso, in mostra sei opere 

Valorizzare il patrimonio storico-artistico, renderlo una risorsa utilizzabile sul territorio e promuovere i valori della cultura e della partecipazione attiva. Sono gli obiettivi del restauro condiviso, il nuovo progetto espositivo del Museo delle arti e delle culture contemporanee con il quale l’Università prosegue l’impegno per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico. La mostra “Restauro condiviso: le opere del patrimonio artistico universitario” sarà inaugurata domani alle 18.30 nel museo in via Santa Croce 63.

Maria Lai, Tonino Casula, Gaetano Brundu: appartengono ai tre artisti sardi tra i più rappresentativi della seconda metà del Novecento, le sei opere recentemente restaurate e che saranno presentate negli spazi del museo.

Pervenute all’Università negli anni Sessanta, appartengono alla collezione permanente di età contemporanea formatasi a partire dall’iniziativa di Corrado Maltese, docente dell’allora istituto di Antichità archeologia e arte e preside della facoltà di Lettere. Sono opere che testimoniano l’importante legame tra il mondo accademico e le istanze di innovazione artistica, riconducibile a una stagione straordinariamente fertile di dibattiti e confronti. Custodite nel dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali nella Cittadella dei Musei, le opere sono ora rese pubblicamente fruibili.

