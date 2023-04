Restauro al via per la “casa” dei reperti archeologici 

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il restauro del caseggiato di Su Siccu (fino all’anno scorso nelle mani della Guardia di finanza) che, una volta completati i lavori, sarà affidato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna alla Soprintendenza. È qui che saranno trasferiti i reperti archeologici attualmente custoditi in un immobile del molo Sabaudo. Quest’ultimo destinato una volta liberato dei manufatti antichi alla Marina militare che, tra l’altro, rinuncerà anche ad altri edifici a due passi dal parco Nervi.

Il decreto di affidamento dei lavori è stato firmato dal presidente dell'Authority Massimo Deiana dopo gli accordi preventivi sul suo riutilizzo stipulati nei mesi scorsi con la soprintendente Monica Stochino.

Una nuova casa, dunque, per i preziosi reperti antichi recuperati dagli archeosub nei fondali del porto di Cagliari durante le indagini subacquee (diverse rese necessarie per interventi di ampliamento dei moli) ma anche in altre zone del Golfo come il Poetto, Sant’Elia, Capoterra-Frutti d’Oro, Nora, Villasimius.

L’idea annunciata dalla Soprintendenza è quella di un vero laboratorio di studio e conservazione vivo e dinamico dei materiali. Non un semplice e inutile deposito, insomma, ma un luogo dove accogliere e valorizzare l’archeologia sperimentale. Aperto alla città, alle scuole, all’Università che ben si concilia con le nuove offerte formative dell’Ateneo, dove tra i nuovi corsi universitari previsti per il prossimo anno accademico c’è anche quello dell’archeologia.

Un nuovo passo in avanti, dunque, non solo per la riqualificazione del fronte mare di Su Siccu cominciata anni fa, ma anche per valorizzare quel patrimonio storico-archeologico capace di regalare nuove e importanti informazioni sui traffici navali davanti a Cagliari, nelle acque del sud dell’Isola.