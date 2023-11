Restauri e murales per colorare le strade del centro storico 

Le antiche domus si vestono di colori. Prende sempre più piega la moda di dipingere le facciate delle case campidanesi del centro storico con murales che abbelliscono le facciate e attirano gli sguardi.

I proprietari che portano avanti i lavori di restauro, si affidano anche ad artisti per dare un identità e un tratto distintivo alle loro case, contribuendo al decoro di intere vie. E così ecco dopo via Battisti il murale nella suggestiva via De Candia dove risplende il celeste di un bellissimo lago e lo scenario di montagna a dare un tocco in più. Impossibile non notarlo quando si passa nel cuore del centro storico.

«Questi murales sono davvero molto belli» dice una residente Marcella Piras, 65 anni, «sarebbe bello se magari il Comune, che so, lanciasse un concorso ai privati, per dipingere così tutte le facciate delle case storiche. Sarebbe davvero interessante e il centro storico avrebbe un aspetto migliore».

In via Battisti a Sa Casa Antiga ad accogliere i passanti sono un fenicottero a Molentargius, la vecchia torre della Bussola, la vecchia stazione di Quartu e le Saline, così belle che quasi sembrano vere.

