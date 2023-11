Salvato il portale di Casa Ofelia in via Parrocchia a Sestu che ha trent’anni ma è stato costruito imitando quelli antichi delle case campidanese. Purtroppo negli ultimi tempi il legno mostrava i segni del tempo, e c’erano anche parecchi buchi lasciati dai manifesti che venivano attaccati per annunciare eventi. In questi giorni il portale è stato completamente restaurato, ed è stata applicata anche una bacheca per le eventuali affissioni.

