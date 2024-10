Restaurato il murale per Berlinguer 

Quasi cancellato dalle intemperie, il murale dedicato ai funerali di Enrico Berlinguer a Serramanna, è stato restaurato da due artisti del posto e domenica sarà inaugurato. Grazie a un finanziamento della Fondazione Berlinguer rinasce quindi l’opera dipinta nel 1984 dagli artisti Ferdinando Medda e Luciano Lixi, che a distanza di qurant’anni sono stati i direttori artistici dell restauro. Il murale, che si trova in via Serra 24, è diventato famosissimo quando venne scelto per la sovracopertina del libro di Peppino Fiori sulla vita dello statista sardo.

“Ricordare Berlinguer” è stata battezzata la giornata che celebrerà il restauro e il ricordo di Enrico Berlinguer. Alle 11 l’inaugurazione dell’opera, a seguire tavola rotonda con Tore Cherchi, Rina Atzori, Maria Cocco, Massimiliano Incoronato, Giacomo Spissu, Pietrina Canu e Francesco Giasi. Modera Marco Muscas. (ig. pil.)

