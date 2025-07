Restaurato il murale da cartolina 

Il biglietto artistico d’accoglienza era ostaggio di licheni e muschio. Dodici anni dalla sua realizzazione sono tanti per reggere alle intemperie e agli altri fattori naturali. Ecco perché Antonio Aregoni, l’autore del murale che lo dipinse nel 2013, è tornato a Ussassai per restaurare la sua opera, che guarda sulla strada statale 198, su incarico dell’amministrazione guidata dal sindaco Chicco Usai. «La difficoltà tecnica del restauro - ha spiegato Aregoni, originario di Jerzu ma trapiantato a Cardedu - era di recuperare il vecchio colore avvolto dai licheni e muschio che in questi dodici anni l’hanno fatta da padrone. Essendo la parete esposta a nord, il mio nemico non erano i raggi del sole ma i fenomeni atmosferici, come il vento di grecale, che hanno consentito alle muffe di prendere spazio e vigore». La parete, in cemento armato, è stata restaurata e nuovamente dipinta. Il murale racconta paesaggi tipici, della flora e della fauna, e anche storico-nuragici. (ro. se.)

