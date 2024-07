Restaurate le statue dei quattro martiri 

Le statue lignee dei “Quattro santi martiri incoronati” tornano restaurate nella chiesetta di Santa Lucia. Il lavoro di restauro sarà presentato domani alle 19 nella chiesa di via Parpaglia dai soci del Gremio dei Muratori.

Le statue, risalenti presumibilmente al 1700, rappresentano i santi Vittorio, Severo, Severiano e Cappoforo (protettori della città di Como, degli scultori, degli scalpellini e dei muratori) e a Oristano si festeggiano l'8 novembre nella chiesa di Santa Lucia. Secondo la storia dei martiri, nel 306 dopo Cristo durante i lavori di costruzione del tempio di Esculapio, ordinata da Diocleziano alle terme di Traiano, i quattro furono scoperti a fare spesso il segno della croce. Confessarono la loro fede cristiana e ribadirono la loro riluttanza a partecipare alla costruzione di un tempio per il culto pagano, per cui furono condannati alla flagellazione. In città la festa dei Quattro santi martiri incoronati è tenuta viva dal Gremio dei Muratori; il lavoro di restauro, durato alcuni mesi, è stato realizzato dal laboratorio di Restauro arborense di Rita Fodde e Anna Sanna ed è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Gruppo assicurativo Melis di Oristano e alla collaborazione della Soprintendenza dei beni archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Cagliari e Oristano e del Comune di Oristano. ( m.g. )

