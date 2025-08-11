VaiOnline
Restaurata l’opera La lotta nel parco comunale 

Si è concluso, a Siris, il restauro de “La Lotta”. L’opera, dall’artista Roberto Fanari sistemata all’ingresso del parco comunale si stava ossidando gravemente. L’installazione in filo di ferro cotto fa parte del progetto “Bidda Festival” del 2024, nasce dal vissuto dell’artista, dai ricordi della sua infanzia che prendono vita attraverso trame e grovigli di un filo. La figura del bambino con in mano un gallo è nei ricordi che rievocano storie di vita paesana. «Si è deciso per la ristrutturazione – commenta il sindaco Emanuele Pilloni – in quanto l'installazione si stava ossidando». ( g. pa. )

