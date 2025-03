Restaurata l’epigrafe millenaria 

Un tempio che non esiste più, dove le colonne sono crollate e i fregi sono dispersi, ha comunque lasciato il segno della sua esistenza grazie ad un’epigrafe rimasta, conservata al museo Muda di Las Plassas e recentemente ripulita e restaurata a cura della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Grazie a questi interventi, l’antica iscrizione è tornata leggibile con maggiore chiarezza, permettendo di riscoprire i dettagli delle lettere scolpite e di preservare questo prezioso documento del passato. «L’iscrizione riporta che furono gli abitanti di Uneri, a proprie spese, a curare la costruzione di un tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo, il più grande e potente degli dei del Campidoglio. Silenziosa e immobile, continua a raccontare il passato, ricordando a chi la osserva il gesto di una comunità che volle lasciare il proprio segno nella storia», racconta Vilma Pilloni, presidente della cooperativa Turismo in Marmilla che ha in concessione il museo. L’epigrafe racconta una storia di quasi duemila anni fa, incisa su un blocco di arenaria marnosa di quasi un metro di larghezza, quaranta centimetri di spessore e sessanta di altezza a conservare il ricordo di un tempio scomparso. ( g. g. s. )

