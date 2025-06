Restaurata la statua di San Michele Arcangelo, oggi la cerimonia nella caserma “De Murtas” 

È finalmente tornata “a casa” dopo un lungo e meticoloso restauro. Oggi alle 10, nella cornice della piazza antistante la caserma “Amerigo De Murtas”, sede del Dipartimento Militare di Medicina Legale, in via Ospedale, si terrà la cerimonia per il rientro della statua di San Michele Arcangelo, dopo la restaurazione conservativa effettuata dalla Soprintendenza. vedrà la partecipazione di autorità militari, istituzionali e religiose.

La statua marmorea settecentesca sarà ricollocata nella facciata del complesso gesuitico di San Michele, di proprietà demaniale, comprendente la parte destinata ai Novizi (oggi sede dell’Ospedale Militare), le abitazioni dei religiosi e la chiesa. Quest’ultima fu eretta tra il 1664 e il 1712; nel 1720 iniziarono i lavori per la costruzione della sacrestia e nel 1738 avvenne la consacrazione. La statua rispetta l’iconografia tradizionale del San Michele, con i tipici attributi della spada e della bilancia. Secondo Giovanni Spano l’opera sarebbe stata ricavata da un unico blocco di marmo, ritrovato da un contadino durante uno scavo effettuato nel suo terreno nel 1762 e ceduto ai Gesuiti.

Grazie alle donazioni ricevute e al contributo Ministeriale, nel mese di agosto del 2023 la statua era stata rimossa dalla facciata con un intervento di messa in sicurezza urgente, trasportata in un laboratorio e sottoposta a restauro.

