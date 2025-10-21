VaiOnline
Serrenti.
22 ottobre 2025 alle 00:30

Restaurata la statua della Madonnina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Restaurata la Madonnina presente da oltre sessant’anni nel vecchio asilo delle suore (Ex Esmas) di Serrenti. La statua, collocata nella struttura nel maggio del 1963, ha assistito al passaggio di diverse generazioni di serrentesi, diventando un vero e proprio simbolo per la comunità. Con il tempo, polvere e sporcizia ne hanno intaccato l’integrità e le pareti della particolare struttura a tre scomparti che funge da piedistallo sono stati macchiati dalla muffa.

«Abbiamo dipinto di bianco la struttura, ripulito la statua e montato dei faretti a led, di cui uno per illuminarne il volto. Tutto intorno è stata posata della ghiaia bianca e abbiamo aggiunto dei particolari fiori artificiali che, grazie a un pannellino solare, si ricaricano con i raggi del sole e si accendono di notte» ha spiegato il tecnico comunale Maurizio Musio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 