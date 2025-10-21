Restaurata la statua della Madonnina 

Restaurata la Madonnina presente da oltre sessant’anni nel vecchio asilo delle suore (Ex Esmas) di Serrenti. La statua, collocata nella struttura nel maggio del 1963, ha assistito al passaggio di diverse generazioni di serrentesi, diventando un vero e proprio simbolo per la comunità. Con il tempo, polvere e sporcizia ne hanno intaccato l’integrità e le pareti della particolare struttura a tre scomparti che funge da piedistallo sono stati macchiati dalla muffa.

«Abbiamo dipinto di bianco la struttura, ripulito la statua e montato dei faretti a led, di cui uno per illuminarne il volto. Tutto intorno è stata posata della ghiaia bianca e abbiamo aggiunto dei particolari fiori artificiali che, grazie a un pannellino solare, si ricaricano con i raggi del sole e si accendono di notte» ha spiegato il tecnico comunale Maurizio Musio.

