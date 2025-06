Restaurata la pala della Vergine 

È stata presentata in occasione della festa della Madonna delle Grazie nella chiesa del borgo di Sa Zeppara la pala restaurata dell’altare che rappresenta la Vergine col Bambino, opera del pittore palermitano Luigi di Giovanni, recentemente restituita al culto dei residenti e di altre persone che si recano in visita nel quartiere. Alla festa per il restauro dell’immagine sacra hanno partecipato tante persone: si è svolta anche una processione guidata dal parroco don Marco Statzu sino al colle del colle di Sa Zeppara (Su Montixeddu) dove è posto il simulacro della Madonna.

Ogni anno la festa diventa l’occasione d’incontro per tante persone che hanno abitato nel borgo e nell’agro per visitare gli anziani e i malati ancora residenti che ricordano il lavoro fatto dagli assegnatari.

