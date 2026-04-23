Restaurata la fontanella di Serapide, ma è ancora senza acqua 

Il Comune ha fatto restaurare la fontanella pubblica di Serapide. La vernice bianca e grigia ha riportato alla luce il viso in pietra di Serapide, ma dalla bocca non scorga ancora l’acqua. «Bisognerà aspettare alle prossime elezioni per fare l’impianto idraulico per alimentare la fontanella», ironizzano gli abitanti.« Il restauro è stato fatto a tempo di record, come la ricostruzione del muraglione» dice Giuseppe Piddiu, storico residente del borgo di Montevecchio.

La riparazione ha fatto piacere a tutti i residenti: la fontanella era transennata da circa cinque anni e dava uno spettacolo poco edificante. I turisti in particolare si chiedevano perché fosse inutilizzabile. Il luogo è il salotto delle persone che abitano nella frazione, alla sera si riuniscono per trascorrere qualche ora chiacchierando. La piazzetta vede la presenza anche di una scultura di granito che riproduce una famiglia; viene utilizzata in particolare durante le afose giornate estive perché è attraversata dalla frescura che arriva dall’altura di Arcuentu. «Adesso aspettiamo che riprende a sgorgare l’acqua». (m. s.)

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