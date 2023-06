RestArt a Quartu da mercoledì con ben 38 artisti  

Il mondo dell’arte isolano si mobilitò nel 2019 per sostenere la cultura a Cagliari. Con un’asta di opere d’arte contemporanea provenienti da tutto il panorama regionale, aiutò l'associazione culturale Luna Scarlatta, che organizza il festival letterario “Pazza Idea” che ora restituisce la paradura organizzando a Quartu prima edizione di RestArt. Si parte mercoledì prossimo, alle 18.30, all Chiostro dell’ex-convento dei Cappuccini alla presenza delle artiste e degli artisti che presenteranno direttamente le loro opere e Gianluca Pischedda al violoncello in un suo nuovo progetto in solo.

La mostra sarà aperta sino 23 giugno quando alle 18.30 si aprirà l’asta di vendita di tutte le opere, nella Sala degli Affreschi con un battitore Elio Turno Arthemalle. Con i ricavati dell’asta sarà creato un nuovo fondo che finanzierà le prossime edizioni dell’iniziativa. Il curatore dell’esposizione è Mariano Chelo, questi sono i 38 artisti: Francesco Amadori, Francesco Argiolu, Giorgia Atzeni, Pietrina Atzori, Piera Barracciu, Annamaria Caracciolo, Carlo Crasto, Federico Cerulla, Mariano Chelo, Giorgio Corso, Crisa, Cristina Dell’Orfano, Nino Etzi, Francesco Mocci, Ignazio Fulghesu, Marco Loddo, Antonio Mallus, Manu Invisible, Marcello Simeone, Bruno Meloni, Simone Mereu, Mauro Moledda, Roberta Montali, Nicola Cioglia, Graziano Origa, Martina Palla, Cristina Papanikas, Veronica Paretta, Antonino Pirellas, Valerio Pisano, Vittorio Pisu, Giorgio Podda, Stefania Polese, Mauro Rizzo, Rosaria Straffalaci, Annamaria Secci, Alberto Soi, Nicola Testoni.

