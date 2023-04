Restano invariate le imposte comunali 

Aliquote Imu senza aumenti a Monastir dove il Consiglio comunale ha confermato per il 2023 i parametri dello scorso anno. Detto dell’aliquota per l’abitazione principale (di fatto esentata dato che a pagare sono solo le case di lusso categoria A1, A8 e A9) la cui aliquota è fissata al 5 per mille con detrazione di 200 euro, l’esecutivo ha mantenuto invariati i parametri di calcolo dell’Imu per gli immobili posseduti nel territorio comunale. I terreni agricoli (esenti quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale) pagano l’Imu su aliquota al 7,6 per mille. Esenti anche i fabbricati cosiddetti “merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, mentre per gli immobili strumentali all’attività agricola l’aliquota è dell’1 per mille. Aliquota standard (all’8,6) per i fabbricati categoria D artigianali e industriali (con eccezione dei D10 strumentali, con aliquota all’1), le aree fabbricabile e gli altri immobili. (ig. pil.)

