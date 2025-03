Restano i sigilli nella villa al Poetto 

A gennaio dello scorso anno il pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva ottenuto dal Gip del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, il sequestro cautelare di beni e immobili (per 375 euro) nei confronti dell’allora governatore in carica Christian Solinas e degli altri indagati, proprio nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ieri ha portato al rinvio a giudizio dell’ex presidente e di altri sei imputati.

La Guardia di Finanza aveva messo i sigilli (presenti tuttora) alla villa al Quartiere del Sole, affacciata sullo stagno di Molentargius, che Solinas aveva acquistato proprio dopo aver venduto la sua proprietà all’imprenditore Roberto Zedda. Si tratta di una vecchia abbazia sui monti di Santa Barra, a Capoterra, che era appartenuta ai Frati minori, ma che poi era stata rilevata dal leader del Psd’Az nel 2002. Il contratto preliminare, firmato il 4 novembre 2020, con l’imprenditore Roberto Zedda sanciva un prezzo di 550mila euro e una caparra di poco meno della metà, incassata subito dopo il compromesso di vendita. Alla fine, dell’intero ammontare pattuito, sarebbero stati versati 375mila euro all’ex presidente: da qui il sequestrato cautelare della villa acquistata a Cagliari.

Ma sulla vicenda pende l’incognita di una guerra di consulenze tra Procura e difesa. L’ingegnere nominato dal pubblico ministero Pilia ha sostenuto che i ruderi dell’ex abbazia di Santa Barbara valessero non più di 75mila euro, mentre i due esperti scelti dalla difesa hanno ribattuto che la proprietà valga circa mezzo milione di euro (in sintesi quello che poi è stato indicato nel contratto di compravendita). Vista l’enorme differenza tra le stime sull’immobile, nel corso dell’udienza preliminare alcuni avvocati difensori avevano sollecitato una perizia, ma alla fine il giudice Giorgio Altieri ha deciso di disporre il rinvio a giudizio lasciando l’incombenza eventualmente al dibattimento. Sarà il collegio del Tribunale penale, se lo riterrà necessario, a nominare un proprio perito per stabilire il reale valore dell’immobile o se, invece, nella compravendita sia stata nascosta una tangente. Una tesi, così come quella di presunti favori promessi in cambio della laurea ad honorem in Albania, contestata integralmente da tutti gli imputati e dai rispettivi avvocati.

RIPRODUZIONE RISERVATA