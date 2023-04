Restano i barracelli Compagnia in carica per un altro triennio 

Sì al presidio dei barracelli nelle campagne di Selargius anche per il prossimo triennio. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi con l’approvazione in Giunta. Una realtà che nel territorio comunale è presente ormai da dodici anni, dal 2011 quando il Comune decise di istituire la compagnia.

La proroga è sino al 2026, in attesa della quasi certa conferma a capitano di Antonio Loni, che in tutti questi anni ha dimostrato di saper guidare il gruppo di agenti rurali - al momento ventidue in tutto - e saper gestire il lavoro di controllo del territorio. Dal presidio dell’agro, a supporto della Polizia locale sul fronte delle discariche di rifiuti e dell’abusivismo edilizio, sino al contributo attivo nei mesi più bui della pandemia e al lavoro in prima linea nella lotta agli incendi durante il periodo estivo.

«Continueremo a lavorare con il massimo impegno», dice il capitano Loni, «sempre in collaborazione con il Comune e i vigili urbani, oltre che con le altre forze dell’ordine quando si verificano episodi di vandalismo, incendi dolosi e furti nelle aziende agricole. Un’attività di presidio importante che cerchiamo di garantire in modo costante». In attesa di avere un mezzo antincendio chiesto a più riprese alla direzione della Protezione civile regionale. «Grazie all’assessora comunale Rita Ragatzu ci è stato promesso che ci verrà consegnato prima della campagna antincendio un mezzo provvisorio», dice Loni, «confidiamo di averlo nei prossimi giorni in modo da iniziare a prepararci e farci trovare pronti».

