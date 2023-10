Restano gravissime le condizioni della donna travolta 

È ricoverata in condizioni drammatiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, Licia Mocci, 61 anni, originaria di Riola Sardo, ma residente a Zeddiani, travolta da un'auto domenica davanti al vecchio stadio Sant'Elia, è finita a terra battendo violentemente la testa.

La prognosi è ancora riservata e i sanitari cercano disperatamente di salvarle la vita. La donna era stata soccorsa dal 118 e accompagnata d'urgenza in ospedale con assegnato un codice rosso: una volta arrivata al Brotzu i medici avevano confermato che le condizioni erano drammatiche ed è stata subito portata in Rianimazione.

L'incidente era avvenuto verso le 20 di ieri, dopo la conclusione della partita tra Cagliari e Roma che si è disputata all'Unipol Domus. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione Licia Mocci si trovava quasi certamente allo stadio e, finita la partita, avrebbe attraversato il piazzale dell’ex Sant’Elia per andare a recuperare la sua auto, venendo “toccata” da un veicolo in movimento. Il conducente della vettura si è fermato subito a prestare soccorso ed è stato poi identificato dalla pattuglia della Polizia Locale intervenuta per effettuare i rilievi di legge.

