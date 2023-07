Restano ancora senza esito le ricerche di Giacomo Solinas 

Sono continuate anche ieri le ricerche di Giacomo Solinas, il quarantenne scomparso da Gonnesa l’8 luglio. I soccorritori hanno battuto la zona di Canale Santa Barbara, nei pressi di Seddas Modditzis nelle campagne del paese ma anche in questo caso le ricerche non hanno dato nessun esito. Dell’uomo si sono perse le tracce sabato scorso quando è uscito dalla sua casa di Gonnesa. Sarebbe dovuto andare nel Nord Sardegna per un lavoro stagionale ma lì non è mai arrivato. Alcune telecamere in paese lo hanno ripreso mentre si dirigeva verso le campagne di Seddas Modditzis, la stessa zona in cui è stato ritrovato uno dei due borsoni con cui è uscito da casa. Dell’uomo finora nessun’altra traccia. (a.pa.)