Restano 3 sanitari, guardia medica chiusa 

L’ambulatorio di guardia medica di via Carducci è chiuso. Da ieri il servizio è fermo: manca personale o meglio i tre medici rimasti in servizio, dopo le polemiche sull’assistenza in carcere, sono impossibilitati a coprire i notturni e quelli del fine settimana (con uno solo per turno) così come imposto dalla Asl con un ordine di servizio arrivato solo nella tarda mattinata di venerdì. E soprattutto «la proposta di ricoprire i turni singolarmente è impercorribile vista la popolazione presente nell’ambito territoriale afferente al punto di guardia di Oristano, aggravata dalla carenza dei medici di medicina generale» hanno scritto i tre sanitari nell’esposto inviato al prefetto, al comando provinciale dei carabinieri e alla direzione dell'azienda sanitaria. E solo due settimane fa un altro esposto era finito in procura.

ll caso

Tutto è iniziato alla vigilia di Ferragosto quando la Asl con un ordine di servizio ha imposto agli operatori delle guardie mediche di garantire anche l’assistenza nel carcere di Massama, dove a causa della carenza di personale alcuni giorni erano scoperti. La disposizione era stata contestata da medici e sindacati, subito dopo erano arrivate le dimissioni di due operatori. Nei giorni scorsi altri camici bianchi non hanno firmato il rinnovo del contratto, scaduto il 31 agosto scorso e così sono rimasti in servizio solo tre medici, assunti a tempo indeterminato.

I problemi

La situazione già critica è precipitata venerdì quando i tre medici hanno ricevuto la pec con un nuovo ordine di servizio, emanato «su disposizione della direzione della Asl di Oristano» e notificato da una dirigente del Distretto: «I medici dovranno assicurare il turno con la presenza di un solo medico per turno a decorrere dal turno odierno del 1 settembre e successivi». A quel punto i medici Gianfranco Mura, Gualtiero Falorni e Maria Paola Piccaluga hanno inviato un esposto all’Arma e alla prefettura segnalando «l’impossibilità di svolgere i turni nel fine settimana per precedenti impegni professionali e il poco preavviso della mail». Ancora evidenziano di aver già effettuato le 24 ore previste dal contratto ma ribadiscono la totale disponibilità a coprire (in tre) i turni che erano già stati comunicati. Il rischio adesso è che il carico di lavoro delle guardie mediche si riversi sul Pronto soccorso del San Martino.

RIPRODUZIONE RISERVATA