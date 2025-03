Restano 11 italiani  nella top 100 Atp 

Progressi nel ranking Atp per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che guadagnano una posizione: il ligure è 16°, mentre il laziale è 29°. Guadagna ben 12 posizioni Luca Nardi grazie ai quarti di finale raggiunti all'Atp 500 di Dubai: il marchigiano è ora 67°. Sono 11 gli italiani tra i primi 100 nel mondo alla vigilia del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione (in corso le qualificazioni).

Cambiamenti in classifica tra i top players dove la vetta è sempre nelle mani di Jannik Sinner. Spicca il ritorno di Stefanos Tsitsipas (9°) tra i primi 10, dopo il primo titolo in carriera in un Atp 500 a Dubai. Entra in Top 20 Tomas Machac (20, +5) finalmente vittorioso in un torneo Atp (ad Acapulco) e primo ceco in Top 20 dal giugno 2018, dopo Tomas Berdych. Nuovo best ranking anche Ben Shelton (12, +2).

Le donne

Tra le donne, Jasmine Paolini, che questa settimana non ha giocato dopo un problema alla caviglia destra accusato a Dubai, è stabile al sesto posto. Top ten Wta quasi immobile con Aryna Sabalenka sempre prima davanti a Iga Swiatek e Coco Gauff. Posizione invariata anche per Lucia Bronzetti, numero 62, mentre fa un altro passo indietro Elisabetta Cocciaretto (72), con Sara Errani al 118.

