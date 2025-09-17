VaiOnline
La sentenza.
Resta valido il divieto di legare le bici ai pali Ma c’è un “piano B” 

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: per tutelare il decoro, è legittimo il divieto fissato nel regolamento sicurezza (approvato dalla amministrazione Truzzu) di legare le biciclette ai pali (sanzioni previste fino a 300 euro). Contro quel divieto la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) aveva presentato ricorso al Tar, rigettato, e poi al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada, premettendo che il divieto «mira a tutelare nell’ottica del decoro urbano quelle infrastrutture pubbliche che insistono principalmente sui marciapiedi e sugli altri elementi di arredo urbano di piazze, parchi, scale, gallerie, portici, recinzioni di monumenti», hanno ritenuto che «la disposizione in questione non viola le norme del codice della strada». Non solo, «non sussiste neanche la lamentata disparità di trattamento tra gli “utenti deboli” che si spostano con la bicicletta e quelli “forti” che si spostano con l’auto o altri veicoli a motore, disparità che è configurabile solo a fronte di perfetta identità delle situazioni messe a confronto e che non ricorre» in questo caso.

A questo punto, resta solo un modo per “aggirare” il divieto: cancellarlo. Cosa che l’amministrazione attuale avrebbe in mente, modificando il regolamento proprio in quella parte.

