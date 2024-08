Resta spento l’autovelox sulla 131 Dir 

L’autovelox della 131 dir resta spento, almeno per ora. Dopo la pioggia di multe - oltre 21mila in poco più di tre anni, circa 500 ricorsi e 260 sentenze di condanna per il Comune di Selargius - non c’è certezza sul futuro dell’impianto di rilevamento della velocità lungo il tratto selargino della Statale, fuori uso da settembre dello scorso anno. «Tutto dipende dalla nuova normativa del Governo», commenta la vice sindaca Gabriella Mameli: si riferisce al decreto Salvini, che detta nuove regole sul fronte degli autovelox. Il Comune di recente ha rinnovato il canone per il passaggio dei cavi elettrici che alimentano l’impianto - installato nel 2020 al chilometro 3,300 della Statale - ma sulla riattivazione non c’è ancora il via libera. Per dare l’ok servirà il parere del tavolo tecnico con Anas e Prefettura, lo stesso che deliberò quattro anni fa la necessità di piazzare l’autovelox nella 131 dir, una delle strade più trafficate e pericolose a livello nazionale.

«Norme non rispettate»

Sullo sfondo ci sono le polemiche fioccate in questi anni in Consiglio comunale: la minoranza in più occasioni ha accusato sindaco e Giunta di voler fare cassa. Critiche innescate dopo i primi ricorsi, e i tanti debiti fuori bilancio approdati nell’Aula di piazza Cellarium (l’ultimo è di pochi giorni fa), a seguito di sentenze esecutive che condannano il Comune sempre per lo stesso motivo: il mancato rispetto della distanza di mille metri fra il primo cartello e lo stesso autovelox.

Numeri altissimi

Il bilancio di oltre tre anni - da giugno 2020 a settembre del 2023 - parla di 21.271 verbali per eccesso di velocità, con un importo accertato di quasi cinque milioni di euro e due milioni e mezzo circa incassati. Quattrocentotrentotto per ora i ricorsi presentati da altrettanti automobilisti - in Prefettura o al giudice di pace -, 262 sentenze di condanna per il Comune che sono costate circa duecentomila euro, trenta i ricorsi respinti.

Il Municipio

«La priorità era e continua a essere la sicurezza delle nostre strade, con il contrasto dell’eccessiva velocità rilevata spesso in quel tratto», ribadisce la vice sindaca: «Alla luce delle nuove normative stabilite dal Governo in materia di autovelox, siamo in attesa di capire se sarà possibile azionare nuovamente l’impianto e se sono necessari eventuali correttivi. Sicuramente la decisione seguirà il parere e il confronto con le autorità coinvolte. E la finalità, in caso di riaccensione, sarà sempre la stessa», aggiunge Mameli: «Fare il possibile affinché si rispetti il codice della strada, per evitare nuove tragedie».

