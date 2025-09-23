Resta senza risposta la morte di William 

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri sulla morte di William Manca, il 45enne sassarese trovato senza vita nell’agro della strada vicinale Ponti Pizzinnu lo scorso 10 settembre. I militari avrebbero concentrato i loro sospetti su alcune persone con cui l’uomo, sabato 6 settembre, aveva trascorso la serata da Sassari fino alla periferia di Li Punti, venendo visto vivo per l’ultima volta, sembrerebbe in stato di alterazione, in un circolo di Bancali. Una fine ancora avvolta nel mistero anche se l’autopsia sul corpo non avrebbe riscontrato segni di violenza. Resta però il giallo su cosa abbia causato il decesso, e in questo senso potrebbero dare una risposta gli esami tossicologici in corso, e su come sia arrivato in quel tratto di agro, in mezzo a una discarica e alle carcasse di cani. Per i familiari non avrebbe potuto finirci da solo e l’ipotesi, non confermata, è che vi sarebbe stato abbandonato. Attenzioni concentrate in particolare, da parte degli inquirenti e del pm Ermanno Cattaneo, che procedono contro ignoti, sulle conoscenze di Manca. Proprio William, pochi giorni prima di sparire, avrebbe proferito in un bar queste parole: “Sono finito in un brutto giro”. Intanto in centro storico, dove William ha vissuto tutta la sua esistenza, è grande il dolore per la morte di un uomo che viene descritto da tutti come una brava persona, dedita ad accudire la madre invalida insieme ai fratelli.

