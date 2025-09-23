VaiOnline
Sassari.
24 settembre 2025 alle 00:44

Resta senza risposta la morte di William 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri sulla morte di William Manca, il 45enne sassarese trovato senza vita nell’agro della strada vicinale Ponti Pizzinnu lo scorso 10 settembre. I militari avrebbero concentrato i loro sospetti su alcune persone con cui l’uomo, sabato 6 settembre, aveva trascorso la serata da Sassari fino alla periferia di Li Punti, venendo visto vivo per l’ultima volta, sembrerebbe in stato di alterazione, in un circolo di Bancali. Una fine ancora avvolta nel mistero anche se l’autopsia sul corpo non avrebbe riscontrato segni di violenza. Resta però il giallo su cosa abbia causato il decesso, e in questo senso potrebbero dare una risposta gli esami tossicologici in corso, e su come sia arrivato in quel tratto di agro, in mezzo a una discarica e alle carcasse di cani. Per i familiari non avrebbe potuto finirci da solo e l’ipotesi, non confermata, è che vi sarebbe stato abbandonato. Attenzioni concentrate in particolare, da parte degli inquirenti e del pm Ermanno Cattaneo, che procedono contro ignoti, sulle conoscenze di Manca. Proprio William, pochi giorni prima di sparire, avrebbe proferito in un bar queste parole: “Sono finito in un brutto giro”. Intanto in centro storico, dove William ha vissuto tutta la sua esistenza, è grande il dolore per la morte di un uomo che viene descritto da tutti come una brava persona, dedita ad accudire la madre invalida insieme ai fratelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto
La notte dei ricercatori

Arriva “Bully Buster”, l’innovazione sarda contro il cyberbullismo

L’App è stata messa a punto da Unica con altre tre Università 
Giuseppe Deiana