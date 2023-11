Resta paralizzato dopo l’incidente: maxi risarcimento 

Paralizzato dal collo in giù a dieci anni dall’incidente: un danno che il Tribunale ha quantificato in quasi sei milioni di euro, metà dei quali dovranno essere pagati dal Comune di Elmas: gli altri tre sono azzerati per via della corresponsabilità del conducente. È quanto ha deciso il Tribunale di Cagliari, accogliendo in parte le tesi dell’avvocato Massimo Palisi che - con la società Ominia, specializzata in risarcimenti - ha assistito il giovane che nel 2013 aveva avuto un incidente nella rotatoria di via dei Trasvolatori all’ingresso all’aeroporto. La giudice ha stabilito che parte della colpa fosse del conducente e del fatto che andasse troppo veloce, ma che anche l’Ente - non costituito in giudizio - abbia avuto parte della colpa per il posizionamento di un guardrail: l’auto aveva sbattuto contro la cuspide della barriera che, invece di ammortizzare l’urto, lo avrebbe amplificato.

La vicenda

A seguito dell’incidente, il ragazzo aveva dovuto subire una serie di delicati interventi chirurgici per stabilizzare la lesione spinale e poi un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. Per lui, però, la diagnosi è stata pesantissima: tetraparesi, ovvero l’impossibilità di muovere gli arti dal collo in giù. Da qui l’azione civile. Dopo la Pec iniziale, infatti, l’Ente non si è costituito in giudizio ed il processo, durato sei anni, è andato avanti in contumacia davanti alla giudice Maria Grazia Campus. Quantificato il danno fisico (perdita della propria autonomia e della capacità lavorativa specifica) in quasi sei milioni di euro, alla fine la causa ha dimostrato che una parte della responsabilità è del guardrail che si è comportato come un corpo indeformabile, con effetti dirompenti sul veicolo e sul suo occupante.

La liquidazione

La sentenza è diventata definitiva nei mesi scorsi, tanto che di recente l’avvocato Palisi - sempre via Pec - ha notificato al Comune una richiesta di liquidazione dei tre milioni. L’Ente non ha risposto. Il rischio, dunque, è che ora nasca un ulteriore complesso contenzioso, anche perché - non essendosi costituito in giudizio - nemmeno l’eventuale assicurazione che tutela l’amministrazione pubblica ha potuto partecipare alla causa. Delle due l’una: se dimostrerà di non aver mai ricevuto l’email certificata potrebber essere rimessa in termini dal Tribunale, nel caso contrario potrebbe esserci un terremoto per le casse pubbliche. Sorpresa in Municipio per la notizia della condanna a pagare il maxi risarcimento. «Cercheremo di approfondire per conoscere meglio la vicenda. È un contenzioso che abbiamo ereditato. Non entro nei dettagli». Maria Laura Orrù, sindaca di Elmas, apprende della condanna al pagamento di tre milioni, ma non se la senta di commentare. «Dovrebbe essere un episodio che risale al 2013 – continua – in quegli anni non facevo parte dell’amministrazione comunale, ma adesso dobbiamo cercare di capire cosa è successo esattamente e valutare quello che possiamo fare». Non era al corrente della vicenda nemmeno Valter Piscedda, ex primo cittadino proprio nell’anno in cui accadde l’incidente: «Mai sentito una cosa simile, mi sembra anche strano. Tre milioni di risarcimento sono veramente tanti, non è una vicenda che dovrebbe passare inosservata. È un fatto grave, ma ripeto, non ho mai sentito niente. Mi dispiace che il Comune possa apparire inadempiente. Spero venga fatta chiarezza».

