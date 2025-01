Resta l’ombra dei satanisti 

Nelle chiese cagliaritane si aspetta di poter vedere dal vivo quanto recuperato dai carabinieri per capire se bibbie e testi sacri, trovati in possesso di Liberato Cozzolino, siano quelli portati via nei giorni scorsi da Sant’Anna, Sant’Eulalia, Santa Rosalia a Cagliari e da San Sebastiano a Elmas. Dai primi accertamenti svolti dagli investigatori della stazione di Sant’Antioco e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, è probabile che tra i testi recuperati, e ora sotto sequestro, ci siano anche quelli rubati dalle chiese cagliaritane. Inoltre c’è da capire se l’uomo fermato a Sant’Antioco sia lo stesso che entrato in azione anche a Cagliari ed Elmas: i carabinieri effettueranno un confronto con le immagini dei sistemi di video sorveglianza delle chiese e degli spazi pubblici. Non è escluso inoltre che si possa trattare di furti su commissione, con l’ombra dei satanisti da non sottovalutare.

Le denunce

Tra i parroci c’è chi deve ancora ufficializzare la querela dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni. I furti sarebbero iniziati giovedì a Cagliari a Sant’Eulalia, per poi proseguire a Sant’Anna e Santa Rosalia; venerdì il colpo a San Sebastiano, a Elmas. Stessa modalità. Chi ha rubato, ha agito cercando di coprirsi il viso con il cappuccio di un giubbotto. Ma alcune immagini lo avrebbero ripreso distintamente. Per questo i carabinieri sono fiduciosi: sperano di poter avere la certezza che i furti siano stati commessi da un’unica persona. Altrimenti le indagini dovranno allargarsi alla ricerca di eventuali complici. E in questo caso è probabile che dietro ci sia qualcuno che li ha commissionati.

La preoccupazione

Nelle chiese cagliaritane i furti hanno destabilizzato le comunità. A Sant’Eulalia, alla Marina, sono stati portati via dal presbiterio due messali, una bella bibbia donata da una signora anziana e dall’ambone il lezionario delle letture liturgiche feriali. A Sant’Anna, quartiere Stampace, dall’ambone è stata trafugata la bibbia sempre a disposizione dei fedeli. Infine la chiesa di Santa Rosalia, in via Torino: sono spariti due messali romani, due messali francescani, un lezionario e un messalino. E qualcosa del genere sarebbe stato recuperato ieri a Sant’Antioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA