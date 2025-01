Resta lo stato di agitazione nella residenza sanitaria 

Non si ferma lo stato di agitazione del personale dell rsa "Sant’Elia” di Nuxis che va avanti dal 25 novembre scorso. Lo comunicano in una dura nota Monica Secci della Fp Cgil Sso e Ignazio Usai della Cisl Fp Sulcis Iglesiente.

L’azienda non avrebbe ancora dato risposte alle richieste dei lavoratori su numerosi temi tra cui ferie, turni di lavoro considerati non equi e equilibrati, carenza d’organico , turni di lavoro non equi ed equilibrati e nemmeno sul recupero e il pagamento delle eccedenze orarie. I sindacati contestano anche «l’utilizzo improprio degli istituti contrattuali, soprattutto non ci è stata mai consegnata la dotazione organica del personale». Nella nota si sottolinea che ad oggi «con la Codess non c’è stato alcun passo in avanti, anzi si è continuato sullo stesso percorso, sono aumentati gli errori in busta paga e a tutt’oggi non siamo riusciti a capire se sono errori oppure volontà precise. Parrebbe che questo modus operandi dell’azienda sia una consuetudine che si protrae da anni e che ha contribuito a creare un clima interno assai difficile». Ancora: «Abbiamo verificato con i nostri legali che ci sono le condizioni per denunciare l’azienda per attività antisindacale in base in relazione alla mancata consegna della documentazione richiesta». Intanto, in attesa di un incontro con l’assessorato regionale della Sanità lo stato di agitazione non sarà fermato.

