Resta l’emergenza nell’Oristanese, contagi in aumento 

Stabile e quindi sempre molto grave. Questa la situazione dell’emergenza lingua blu nell’Oristanese negli ultimi giorni.

I dati

L’impennata più alta dei dati riguarda i capi contagiati dalla blue tongue. «L’indice di mortalità è ulteriormente cresciuto, dallo 0,85 all’1,25% - ha riferito Enrico Vacca, direttore del Servizio di sanità animale dell’Asl 5 – Anche nel nostro territorio abbiamo riscontrato la presenza del sierotipo 8, oltre al 3».Leggendo l’ultimo report i capi morti sono passati da 1.944 a 3.272 con un incremento del 68%, gli ovini contagiati da 13mila a 19.279 con un aumento del 48% e i focolai sono lievitati da 522 a 571, più 9%.

La radiografia

«Adesso abbiamo la presenza concomitante dei due sierotipi 3 e 8, come accade in altri territori della Sardegna - ha aggiunto Vacca – Il sierotipo 8 dal nord si sta spostando al centro e al sud dell’isola, mentre il sierotipo 3 sta effettuando un percorso inverso. Stiamo aspettando la conferma ufficiale, ma in molti allevamenti della provincia oristanese è quasi sicura la coesistenza dei due sierotipi 8 e 3. Inoltre possiamo parlare di effetti sulle greggi a macchia di leopardo. Sono 120 gli allevamenti con capi morti al di sotto delle dieci unità e circa un centinaio quelle con un numero superiore alle 10 unità».

La stretta

Il Servizio di sanità animale dell’Asl 5 ha dichiarato l’intero territorio provinciale zona di circolazione dei due sierotipi 8 e 3.

«Da tutto l’Oristanese le movimentazioni di animali della specie ovina, caprina e bovina, da vita, verso le zone non interessate dalla circolazione virale devono essere concordate con i servizi veterinari di partenza e destinazione con prenotifica di almeno 48 ore e le stesse movimentazioni sono subordinate al rispetto di alcune misure di riduzione del rischio, come il trattamento con insetto repellente e successivo test Pcr», conclude Vacca.

RIPRODUZIONE RISERVATA