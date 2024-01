Resta l’emergenza in attacco 

Immerso nel lutto per la scomparsa del suo simbolo, nonché presidente onorario, Gigi Riva, il Cagliari cerca di non perdere di vista l'appuntamento di domani (alle 20.45) alla Domus contro il Torino.

I dubbi di Ranieri

Nessun recupero. Anzi, Ranieri dovrebbe esser costretto a rinunciare a Wieteska, che allo “Stirpe” ha rimediato un forte trauma all'arcata dentale superiore. Condizioni che verranno valutate nella rifinitura di questa mattina. Out, naturalmente, gli infortunati Shomurodov e Oristanio, oltre a Mancosu. E non ci sarà Luvumbo, che ha allungato con l'Angola la sua permanenza in Coppa d'Africa. E così lì davanti restano a disposizione solo Petagna, Pavoletti e Lapadula, con i primi due che potrebbero essere schierati in coppia fin dal primo minuto, per un attacco pesante.

Mercato

Il 31 si chiuderà il mercato di gennaio. Ceduto Pereiro in prestito alla Ternana e risolto anticipatamente il contratto di Capradossi, il Cagliari continua a cercare rinforzi a centrocampo. Resta nel mirino il francese dell'Atalanta Adopo, che potrebbe lasciare Bergamo in prestito se i nerazzurri dovessero trovare un altro rinforzo per la mediana. (al.m.)

