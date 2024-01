Resta la tensione Truzzu-Solinas Todde-Soru, incontro senza esito  

I poli sono divisi, ma i tentativi di mediazione non mancano. Ci prova – per il momento invano – soprattutto chi rischia di pagare più caro l’inconveniente della spaccatura. Ovvero il centrosinistra. Alla fine l’incontro dei due attuali candidati Alessandra Todde (Campo largo a trazione Pd-M5S) e Renato Soru (Coalizione Sardegna) c’è stato - il 4 gennaio a Cagliari nella sede dei Progressisti in piazza Galilei – ed è andato male: Soru ha dato la sua disponibilità a un confronto, mantenendo integro il suo progetto per l’Isola, Todde ha chiarito che per nessun motivo avrebbe rinunciato ad essere la candidata. Gli altri partecipanti: Eliseo Secci, Massimo Zedda e Luciano Uras dei Progressisti, Ettore Licheri (M5S), Piero Comandini e Giuseppe Meloni per il Pd. Posizioni cristallizzate e nessun passo avanti. Solo una novità che riguarda i padroni di casa, i Progressisti: già oggi potrebbero decidere di abbandonare la coalizione di Soru per fare rientro nel Campo largo.

Nodo azzurro

Nel centrodestra è ancora alta tensione tra FdI e Lega-Psd’Az. Il Carroccio non ne vuol sapere di riconoscere gli esiti del tavolo regionale di giovedì scorso che ha indicato a maggioranza Paolo Truzzu candidato alla presidenza, ma insiste sul governatore uscente Christian Solinas. E intanto il coordinatore regionale azzurro Ugo Cappellacci fa chiarezza sulla posizione di Forza Italia. «I partiti nazionali tengano conto della sensibilità locale. Sarebbe grave se questa sensibilità, che si è espressa in modo forte per la candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione Sardegna, venisse violentata», ha dichiarato ai microfoni di “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Radio Giornale Radio. Poi ha specificato: «È legittimo che FdI avanzi una richiesta di candidatura, ma c'è anche la regola della continuità: Meloni, Salvini e Tajani faranno una sintesi per salvaguardare l'unità, non correremo divisi. Noi siamo con la coalizione sia con Truzzu che con Solinas». Quanto a Solinas: «In Sardegna sono stati commessi degli errori, oggi Solinas paga un prezzo più alto delle sue responsabilità. Ma deve essere rispettato e non mortificato, anche in vista del suo futuro che non può terminare così».

Le posizioni

Nessuno vuole mettere in discussione l’unità dello schieramento, e da ambo le parti si fanno appelli alla condivisione. Anche ieri il coordinatore regionale della Lega Michele Pais ha sottolineato che non si può parlare di alcuna «esplosione della coalizione: FdI ha avanzato la candidatura di Truzzu, ma è necessario fare sintesi tra i due nomi. La continuità è scelta di buonsenso: Solinas è stato il miglior interprete dell'unità della coalizione, non è logico cambiare senza motivo». A stretto giro il deputato di FdI Salvatore Deidda: «Siamo sicuri che la volontà emersa dal tavolo sardo non andrà a intaccare questioni nazionali già assodate». Quanto al Psd’Az, se Solinas non riuscisse a strappare il bis, sono sempre più insistenti le voci su trattative per un prossimo approdo nella coalizione di Soru, ma senza il segretario sardista candidato. Forse anche per queste ragioni, i Progressisti sarebbero vicinissimi al ritorno nel Campo Largo.

