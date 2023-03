Resta la rotatoria, cambierà il progetto 

Per ora è un rinvio ma si va verso l’annullamento del ricorso presentato da tre imprenditori contro l’intervento di adeguamento della viabilità sulla strada provinciale 56, tra il Comune di Oristano e quello di Santa Giusta. Il Tar ha accolto la richiesta dei ricorrenti di posticipare l’udienza fissata per il prossimo 5 aprile, per consentire al Consorzio industriale di convocare la Conferenza di servizi, necessaria all’approvazione di una variante al progetto. Gli operatori economici contestavano la rimozione della rotatoria all’ingresso della via Dublino, zona commerciale ad alta densità di traffico. Su richiesta dell’amministrazione civica oristanese, sarà presentata una variante in corso d’opera che preveda il mantenimento dell’infrastruttura. La discussione del ricorso è stata quindi aggiornata al prossimo 13 dicembre «fermo restando che se prima di quella data si giungerà alla soluzione in via amministrativa della vertenza - si legge nel decreto del Tribunale firmato dal presidente Marco Buricelli - sarà onere della parte ricorrente darne tempestiva comunicazione alla segreteria della Sezione in modo tale che con decreto presidenziale possa essere – preferibilmente - dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a spese compensate».

Nel frattempo il Consorzio industriale provinciale ha affidato e consegnato i lavori del primo lotto all’impresa Intercos di Quartu Sant’Elena: si parte dal territorio di Santa Giusta con la realizzazione di una rotonda all’altezza della zona Pip del paese e di un’altra all’incrocio tra via Parigi e via Puccini.

