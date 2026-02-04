VaiOnline
Sanluri.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Resta in città la sede dell’Inps, ufficiale l’accordo col Municipio 

La sede dell’Inps di Sanluri è salva. L’accordo per mantenere un punto di riferimento fondamentale per circa 80mila cittadini della provincia del Medio Campidano è ufficializzato da una delibera di Giunta, dopo gli incontri con l’Istituto della previdenza sociale. Il Comune concede in affitto all’Agenzia territoriale i locali al quarto piano del Polo culturale, nell’ex Palazzo degli Scolopi. Il canone di locazione è di 21.600 euro l’anno, a carico dell’Inps restano gli oneri per utenze, la manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizia dei locali. La concessione è di sei anni, rinnovabile. Spettano al Comune le opere straordinarie previste dal codice civile. I lavori di allestimento prima dell’insediamento sono a carico dell’Inps, eccetto le tinteggiature interne e gli interventi nei bagni.

Si conclude una vicenda nata nel 2015, quando l’Inps manifestò l’intenzione di trasferirsi altrove. Due le motivazioni: troppo caro l’affitto di cinquemila euro al mese, e poi le proteste degli utenti per la difficoltà a raggiungere il secondo piano del palazzo di viale Rinascita. «Dieci anni d’impegno – ricorda il sindaco Alberto Urpi - per salvare un servizio importante. Il primo locale individuato fu l’ex Tribunale, ma problemi vari bloccarono l’iter. Il Polo culturale, sempre più centro servizi, è una scelta condivisa: troppo alto il rischio del trasferimento in altro Comune, e poi gli abitanti della provincia trovano in città diversi servizi, senza doversi spostare».

