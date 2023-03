Resta in carcere il padre di Saman Abbas 

Reggio Emilia. Dopo una ventina di rinvii, dal Pakistan arriva finalmente una decisione: il padre della giovane Saman Abbas, almeno per ora, non uscirà dal carcere. Il magistrato di Islamabad ha infatti respinto l'istanza di rilascio su cauzione avanzata dalla difesa, e il procedimento sull'estradizione chiesta dal ministero della Giustizia italiano accelera.

Shabbar Abbas è stato arrestato a novembre nel Punjab, dopo essere partito in fretta e furia dall'Italia il primo maggio 2021 assieme alla moglie Nazia Shaheen, ancora ricercata e destinataria di mandato di cattura internazionale. La Procura di Reggio Emilia accusa i coniugi di aver ucciso insieme ad altri tre parenti la figlia 18enne che aveva rifiutato un matrimonio combinato e voleva frequentare un giovane connazionale conosciuto in Italia. È stata fissata intanto per domani la prossima udienza a Islamabad e si continuerà a discutere dell'estradizione.

