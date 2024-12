Resta in carcere il camionista arrestato con 37 chili di cocaina 

Custodia cautelare in carcere, è questo il provvedimento del gip di Tempio, Alessandro Cossu, per l’autotrasportatore quartese Claudio Denotti. L’uomo, 37 anni, è comparso ieri mattina davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Denotti, assistito dall’avvocato Mauro Mura, è stato arrestato dal personale della Guardia di Finanza di Olbia venerdì mattina perché trovato in possesso di circa 37 chili di cocaina.

Ieri l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. La Procura di Tempio ha chiesto e ottenuto la misura cautelare più severa, sono stati forniti al gip tutti gli elementi di una inchiesta che, in realtà, è ancora in corso. Venerdì mattina Denotti è stato fermato appena sbarcato a Olbia dal traghetto proveniente da Livorno. I finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno perquisito per diverse ore (sino alla tarda serata di venerdì) il camion di Denotti. Ieri è emerso che una parte della cocaina, stando alle contestazioni del pm, era nascosta in un borsone trovato nella cabina del camion, mentre altri panetti sono stati trovati dentro le scatole di accessori per arredamento caricate nel cassone. Il mezzo stava effettuando la consegna di mobili. I finanzieri stanno lavorando per verificare la posizione di altre persone. L’obiettivo delle Fiamme Gialle è individuare i destinatari della cocaina arrivata dal porto toscano. Denotti respinge comunque tutte le accuse.

