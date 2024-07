Resta impigliata alla teleferica, turista 41enne precipita e muore 

TORINO. Margherita Lega, 41enne trentina di Fiavè, è morta in un incidente in Piemonte, a Calasca Castiglione, dove era in vacanza col marito e i figli piccoli, agganciata e trascinata da una teleferica per il trasporto merci mentre caricava dei bagagli. Da monte l’impianto sarebbe stato azionato proprio in quel momento. Margherita Lega è caduta nel vallone con un salto di un centinaio di metri, in località Porcareccia, dopo avere resistito il più possibile sospesa. L’incidente è accaduto intorno alle 11. Il servizio regionale di elisoccorso ha sbarcato al verricello tecnici del soccorso e personale medico; i soccorritori si sono addentrati nel profondo vallone dove hanno individuato il corpo della donna.

