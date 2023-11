Resta il mistero sulla morte di Delrio 

L’autopsia sul corpo di Giuseppe Delrio è stata eseguita ieri mattina dal medico legale incaricato dalla Procura, Francesco Serra. Al termine dell’esame autoptico è stata disposta la restituzione della salma ai familiari. Bocche cucite sull’esito della perizia che doveva sciogliere gli interrogativi sulle cause della morte del 44enne, con problemi di tossicodipendenza e senza fissa dimora, rinvenuto nelle acque del porto di Alghero venerdì mattina.

Quando uno dei pescatori lo ha scorto, vicino alla banchina, Giuseppe Delrio galleggiava, rigido, con la testa rivolta verso il cielo. Un particolare che farebbe supporre che non sarebbe deceduto per annegamento: forse era già cadavere prima di finire in mare. Nello zaino che aveva con sé c’erano panini e una “peretta” di formaggio. Poi i documenti e il cellulare. Una vecchia cima da ormeggio, limacciosa e costellata di denti di cane, era attorcigliata intorno alle sue caviglie. Il figlio della vittima, un ventitreenne cresciuto con i nonni, si è rivolto all’avvocato Stefano Carboni per avere assistenza legale e trovare la verità. Di recente Delrio era entrato in possesso di una discreta somma di danaro: 18mila euro di arretrati previdenziali. Aveva acquistato una bicicletta molto costosa, che non è stata ritrovata. A detta di conoscenti avrebbe persino ricevuto delle minacce, per debiti pregressi. Le telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il porto turistico potrebbero fornire nuove informazioni. Ce ne sono all’altezza dello Yacht Club, della Lega Navale e poi nella casetta dei servizi igienici del Consorzio. Se il 44enne è passato davanti agli occhi elettronici con la sua bicicletta, dovrebbero esserci dei riscontri.

