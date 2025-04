Resta gravissima la sedicenne caduta dallo scooter 

È sempre ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Brotzu, la studentessa di 16 anni, nata a Cagliari ma residente a Quartu, rimasta vittima mercoledì sera del grave incidente all’altezza de “Is Pontis Paris” in viale Marconi. Sta decisamente meglio invece l’amica di 18 anni coinvolta nello stesso incidente, che è ricoverata al Policlinico di Monserrato per diversi traumi.

L’incidente è avvenuto verso le 21,30 nel viale all’altezza dello svincolo per Quartu, Quartucciu, Monserrato e Selargius. Le due ragazze viaggiavano su uno scooter che ha sbandato, catapultando le vittime sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e sono giunte due ambulanze del 118: una delle ragazze, quella di 16 anni, rimasta priva di sensi, è stata accompagnata al Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che i sanitari ne hanno disposto il ricovero in Rianimazione. Ferita ma cosciente, l’amica 18enne è stata invece trasportata al Policlinico ugualmente in codice rosso, dove è stata ricoverata per accertamenti.

Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: sembra che non siano rimasti coinvolti altri mezzi. Accertamenti sono comunque in corso per chiarire tutto nei particolari.

