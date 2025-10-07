Resta grave l’anziana accoltellata dal figlio 

Da ieri mattina respira di nuovo autonomamente ma, per quanto stabili, restano gravi le condizioni di salute di Maria Pia Polato, l’83enne accoltellata al volto domenica sera dal figlio Pier Luigi Mura, 62 anni, nella loro casa in via Cavour, a Guspini. La donna è ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari, in Rianimazione. La prognosi resta riservata. I medici le hanno riscontrato una frattura alle ossa del volto, presumibilmente dovuta alla coltellata (o alle coltellate: è ancora incerto se i fendenti siano stati uno o due). Un trauma che va ad aggravare un quadro clinico già compromesso e definito “molto complicato” dai medici. La donna, costretta a muoversi su una sedia a rotelle, presenta varie patologie pregresse, e c’è apprensione sulle sue condizioni.

Sull’altro fronte c’è il figlio Pier Luigi, in carcere a Uta con l’accusa di tentato omicidio. A difenderlo è l’avvocato Giuseppe Ledda, inizialmente assegnatogli d’ufficio e successivamente confermato dall’indagato. L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per questa mattina alle 10. «Non ho ancora avuto modo di esaminare gli atti», spiega il legale: «Ma posso anticipare fin d’ora che, vista la situazione psichiatrica del mio assistito, in cura da tempo presso il centro di salute mentale di Sanluri, chiederemo accertamenti sulle sue condizioni ».

Pier Luigi Mura era rientrato a vivere a Guspini alcuni anni fa, dopo una lunga permanenza nel nord Italia. La convivenza con i familiari è stata costellata da esplosioni di rabbia e di minacce, rivolte soprattutto alla madre. Cinque anni fa le aveva addirittura puntato contro un coltello urlandolo che glielo avrebbe conficcato nel cuore: un episodio per cui, sette mesi fa, era stato assolto. Domenica, purtroppo, l’aggressione. (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA