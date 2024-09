Resta grave il 57enne travolto sulle strisce 

Sono stazionarie le condizioni di Marco Deriu, 57 anni, residente a Sinnai, rimasto ferito l’altra sera in un incidente a Monserrato. L’uomo che gestisce una toelettatura per cani a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente, è ricoverato da giovedì sera al Brotzu in prognosi riservata dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Cesare Cabras. I medici per adesso non si sbilanciano: l’uomo avrebbe riportato un trauma carico e ferite in varie parti del corpo, provocate probabilmente dall’impatto con l’auto che lo ha travolto e dalla successiva caduta sull’asfalto.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Monserrato che svolge anche le indagini sull’accaduto: il ferito sarebbe stato investito da una Toyota condotta da un ragazzo di 23 anni che dopo l’incidente si è immediatamente fermato.

Secondo notizie ufficiose, quindi da confermare, il 23enne avrebbe superato alcune auto che si erano fermate per consentire all’uomo di attraversare le strisce pedonali dopo essere uscito dalla toelettatura. Il ragazzo sarebbe anche stato sottoposto all’alcol test che sarebbe risultato negativo. L’auto è stata al momento posta sotto sequestro. La Polizia locale ha già raccolto alcune testimonianze. Si cercano anche le immagini delle telecamere comunali piazzate anche lungo via Cesare Cabras che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini.

