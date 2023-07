Resta grave il 32enne salvato dai carabinieri 

Sono ancora gravi le condizioni del 32enne di Selargius salvato dai carabinieri che, durante una perquisizione, lo hanno trovato in casa agonizzante: i militari non hanno avuto un attimo di esitazione, praticandogli diversi massaggi cardiaci.

Nel frattempo si sono messi in contatto col 118 sino all’arrivo dell’ambulanza che ha trasportato l’uomo al Brotzu dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Il giovane era stato colpito da un malore forse causato dalla assunzione di sostanze ancora da individuare. Di certo era in condizioni molto gravi.

I carabinieri di Selargius sono arrivati a casa del 32enne per recuperare alcuni telefonini e altro materiale acquistato con bonifici fasulli da due suoi conoscenti da Mediaword. I due, un 20enne e una 17enne, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri che hanno scoperto il raggiro.

