Resta chiusa la strada per Macchiareddu 

Resta ancora chiuso un tratto della strada provinciale 92 che passa sotto la Pedemontana e che collega Assemini alla zona industriale di Macchiareddu e alle saline Conti vecchi. Tuonano i cittadini, impazienti di vedere chiuso un cantiere inizialmente ben accolto, considerata la pericolosità del tratto. Peccato che la conclusione dei lavori era prevista in due settimane, invece il cantiere è aperto ormai da svariati mesi.

Centinaia di persone attraversano quotidianamente il ponte Nou - che sovrasta il riu Mannu e il rio Cixerri - per recarsi a lavoro. Superato il ponte si incappa nella segnaletica “lavori in corso” che annuncia la chiusura del tratto di strada che svolta a sinistra, costringendo gli automobilisti ad andare dritti. Per arrivare a destinazione occorre percorrere diversi chilometri in più, con un dispendio di tempo e denaro che sta diventando sempre più inaccettabile e insostenibile.

Lavori lunghi e costi elevati per un tratto di strada, sì e no, lungo 300 metri. Aggiudicati nel maggio 2023 per 500mila euro dall’impresa nuorese Icort srl, i lavori prevedono un intervento straordinario per il miglioramento dei livelli di servizio della strada e l’abbassamento della quota. Hanno avuto inizio nell’ottobre 2023 e sarebbero dovuti terminare il 7 gennaio 2024. Poi i ritardi e le proroghe da parte della Città metropolitana, che indicava la settimana tra il 19 e il 24 febbraio come termine ultimo, purtroppo disatteso.

Anche il sindaco Mario Puddu, sulla base delle promesse, in un suo comunicato social del 15 febbraio prospettava la riapertura della strada nella settimana tra il 25 febbraio e il 2 marzo. Le ingenti piogge dei giorni scorsi hanno però messo in pausa i lavori, bloccandoli temporaneamente. Dalla Città metropolitana dichiarano: «Una volta asciutto, lo strato di materiale posato si procederà alla bitumatura finale, al ripristino della segnaletica e alla riapertura della strada». Pare che alla base dei ritardi ci sia il terreno argilloso che fa da sfondo alla carreggiata, elemento che avrebbe inficiato la durabilità del nuovo manto stradale. Le cosiddette “prove di piastra”, le quali consentono di valutare la consistenza del terreno, avevano dato inizialmente un esito negativo, causando i primi blocchi e rallentamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA