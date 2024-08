Resta ancora chiuso lo svincolo sulla 554  

Nella fitta agenda delle questioni da affrontare da parte della nuova giunta comunale guidata da Tomaso Locci, c'è anche lo svincolo sulla statale 554 da via XXI Aprile.

Quando lo scorso anno cominciò l'intervento per la riapertura della strada, la conclusione dei lavori era fissata per il 19 agosto 2023. Data poi ripetutamente slittata per varie vicissitudini con l'Anas - che gestisce la 554 - e la burocrazia. Un anno dopo lo svincolo è pronto da mesi ma ancora non è stato riaperto. In occasione della proclamazione a sindaco, a fine giugno, Tomaso Locci ha detto che dovrebbe essere questione di poco: «Per la riapertura manca solo un documento da parte dell’Anas, dopodiché probabilmente non ci sarà da fare nient'altro e si potrà procedere», aveva detto. Sperando sia finalmente la volta buona.

