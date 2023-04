Respinto il risarcimento dei killer 

Napoli. Giulio Giaccio aveva 26 anni quando, presumibilmente il 30 luglio 2000, fu ucciso a Pianura, periferia occidentale di Napoli, e sciolto nell’acido. Non aveva niente a che fare con la criminalità e non era il vero obiettivo dei killer, che volevano punire l’amante della sorella di un esponente di spicco del clan Polverino. Ora, alla vigilia dell’udienza preliminare, i due uomini arrestati come mandanti quell’omicidio “sbagliato” - Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, 56 e 64 anni - hanno proposto ai familiari un risarcimento danni. Nappi ha offerto 30 mila euro, Cammarota altri 30mila, più alcuni immobili del valore stimato di 120mila euro. Si tratta, sostengono, del «massimo sforzo economico» che possono sostenere.

«Capitolo nero»

I familiari della vittima però hanno respinto l’offerta: «Confidiamo esclusivamente nelle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Chiediamo giustizia per chi ha spento il sorriso di Giulio», hanno detto. Quello di Giaccio è un cold case risolto nei mesi scorsi, 23 anni dopo, anche grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e in particolare di Roberto Perrone, del gotha del clan Polverino, che anni fa parlò del delitto definendolo «il capitolo più nero e angoscioso» della sua storia criminale. Gli accertamenti hanno chiarito che l’operaio edile venne scambiato per un certo Salvatore, un uomo che intratteneva con la sorella di Cammarota una relazione ritenuta sconveniente perché la donna era divorziata.

L’ira del mandante

I killer, fingendosi poliziotti, costrinsero la vittima a salire sulla loro auto. Arrivati in un luogo fuorimano Giaccio gridò che non era lui l’uomo che cercavano ma un killer lo uccise con un colpo di pistola calibro 28 alla testa. Perrone, che era presente ma pensava ci si sarebbe limitati a un pestaggio, andò su tutte le furie, ma si arrabbiò ancora di più il giorno dopo, quando scoprì che era stata uccisa la persona sbagliata. Nel frattempo il corpo del giovane era stato sciolto nell’acido e i resti fatti sparire in una “senga”, una fenditura del terreno nella zona di Marano di Napoli. Oggi, dopo la recente svolta investigativa, la prima udienza del processo davanti al gup. «La famiglia - dice l’avvocato Alessandro Motta - chiede la pena più severa per i protagonisti di questo orrendo delitto, soprattutto perché non ha neppure una reliquia su cui piangere».