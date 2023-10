Respinto il ricorso della Dinamo 

Ricorso respinto. Rimane la sconfitta maturata sul campo: 93-85 per i polacchi dello Stettino. Ieri sera Basketball Champions League, dopo l’esame dei fatti, ha respinto il ricorso della società biancoblu, firmato dal capitano Stefano Gentile entro 15 minuti dalla fine del match. Due in sintesi le motivazioni, come spiega in un comunicato la Dinamo. Primo: “l'aver rimediato” all'errore del primo tempo dove si sono giocati 21 minuti al posto di 20, facendo ripartire il 3° quarto da 9 minuti. Secondo: “non si trattava di un momento cruciale della partita”. Bucchi aveva invece sottolineato come quel minuto in più non fosse stato indolore: Sassari si era ritrovata dal 50-30 al 52-41: «Stavamo risalendo poi è successa una cosa incredibile, eravamo sotto di 11 punti e abbiamo finito con 15 punti e gioco da 4 punti allo scadere». Resta la figuraccia fatta da refertisti e arbitri in un caso più unico che raro nelle coppe europee gestite dalla Fiba.

La squadra si prepara alla gara di domenica a Bologna contro la Virtus, mentre ieri a Sassari il professor Andrea Manunta, responsabile del Medical Dinamo Lab, ha eseguito con la sua équipe su Luca Gandini un intervento programmato al ginocchio sinistro. (g.m.)

