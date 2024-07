Respinto il ricorso del Governo, le Province sono salve 

La Corte costituzionale salva la legge regionale 7 sulle Province: la Sardegna può avere due Città metropolitane, con Sassari che si aggiunge a Cagliari, e sei enti intermedi riportando in vita Gallura, Medio Campidano, Sulcis e Ogliastra da sommare a Oristano e Nuoro. Uno schema a otto bocciato nel 2021 dal Governo Draghi attraverso un primo ricorso respinto dalla Consulta. Adesso la seconda sentenza, con esito identico, sull’impugnazione promossa nel 2023 dall’Esecutivo Meloni.

Oggi come allora, Roma ha contestato alla Regione il fatto che la normativa sarda prevedesse, per i Comuni al confine tra due province, non l’obbligo di referendum per decidere con quale ente stare, ma il pronunciamento unanime delle Assisi municipali. Nel 2022, l’impugnazione riguardò l’articolo 6 della legge 7. Ma per i giudici costituzionali il ricorso era carente perché non estendeva «la censura all’intera norma o quanto meno alle disposizioni che hanno definito le variazioni territoriali, ormai produttive di effetti giuridici», era scritto nella sentenza numero 68. Il Governo Meloni non si è comportato diversamente: davanti alla Consulta ha portato il solo articolo 120 della legge 9/2023, dove l’allora Giunta Solinas inserì l’obbligo del referendum unicamente per i Comuni che ne avessero fatto richiesta. Ma di nuovo: per i giudici un’impugnazione così limitata «non introduce alcuna modifica né alle circoscrizioni né alle funzioni delle province sarde», è scritto nella sentenza numero 123 pubblicata ieri. Da qui l’infondatezza del ricorso.

Adesso, come stabilito dalla legge 4 approvata dal Consiglio regionale il 26 giugno scorso, la Sardegna ha tempo sino al 30 aprile 2025 per indire le elezioni provinciali.

«Ci sono voluti tredici anni per affermare la verità scomoda che le Province tutelano le popolazioni montane, costiere e rurali fuori dalle metropoli, popolazioni che senza gli enti intermedi sono abbandonate. La Repubblica deve pensare anche ai piccoli, ai poveri e ai dispersi». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA