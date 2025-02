Respinto il Parma, il Cagliari riparte 

Cagliari 2

Parma 1

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo (39' st Marin), Makoumbou (39' st Deiola); Zortea, Viola (9' st Gaetano), Felici (24' st Coman); Piccoli (40' st Pavoletti). In panchina Auseklis, Sherri, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Luvumbo, Kingstone. Allenatore Nicola.

Parma (4-3-3) : Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni (46' st Almqvist), Valeri; Keita (13' st Hernani), Bernabé, Sohm; Cancellieri (1' st Man), Djurić (30' pt Bonny), Camara (13' st Ondrejka). In panchina Corvi, Moretta, Balogh, Estévez, Løvik, Hainaut, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plico. Allenatore Pecchia.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel secondo tempo 12' Vogliacco (a), 25' Coman, 33' Leoni.

Note : ammoniti Camara, Hernani. Angoli 7-6. Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 16.154 (sold out nei settori ordinari) per un incasso di 338.484 euro.

Si può vincere anche giocando così. Col cuore e la testa, senza badare a giocate a effetto o alla voglia di spettacolo del pubblico, che se torna a casa con la vittoria in tasca è felice lo stesso. Tre punti pesantissimi contro il Parma, squadra che sa fare calcio ma che ha la fragilità nel suo dna. Il Cagliari si gode lo spettacolo della Unipol Domus in festa, ma soprattutto una bella classifica, che infonde dosi pesanti di autostima. Sono tutte sotto, le pericolanti, e questo è fondamentale prima di una gita a Bergamo dove sarebbe un’impresa non prenderle.

Stupefacente quello che è accaduto al minuto numero 25 del secondo tempo, chi c’era faticherà a dimenticarlo. Perché il calcio sa regalare attimi che sembrano presi dal cinema. Nicola sceglie Coman, il rumeno, l’attaccante esterno appena arrivato che – dicono – sappia anche fare gol. Lui va in campo dopo una decina di minuti di attivazione muscolare con la palla, nel corso dell’intervallo, tiene la giacca lunga, ciondola con Luvumbo scambiandosi tocchi impossibili. In campo, invece, è l’icona della concretezza: entra al 24’, riceve palla a sinistra, parte, si accentra accarezzando il pallone e portandolo sul destro, guarda la porta e da venti metri infila Suzuki accarezzando il palo interno, un gol da pazzi a meno di due minuti dal suo ingresso, fa due a zero e la gente che non ci crede.

In campo

Nicola sceglie Viola dietro Piccoli, le ali sono sempre Felici e Zortea, Augello è padrone della fascia sinistra. Pecchia mette quelli che gli sono rimasti, otto sono in convalescenza. Schieramenti molto simili, Augello da sinistra per Viola che di testa manda alto, risponde subito Bernabé con una punizione pericolosa. Il Cagliari traballa davanti a Camara, che può tirare a botta sicura ma la palla è deviata. Dopo una coraggiosa e infruttuosa cavalcata di Zappa al 15’, due minuti dopo ancora Augello per un cross che Piccoli non può sfruttare. il Parma congela il pallone, ci vuole un’iniziativa di Felici a sinistra (palla su Suzuki) per ravvivare il match. Sul corner, testata di Mina e palla sul palo. Camara non incide ancora una volta (tiro debole), poi al 26’ su un altro cross ben fatto da Augello il portiere giapponese sbaglia la presa, poi rimedia.

Un contrasto tremendo tra Felici e Djuric lascia il bosniaco a terra, al 29’ spazio a Bonny. Il Cagliari ci riprova con Viola, che colpisce di piatto senza fortuna un suggerimento di Augello, azione aperta da un lancio straordinario di Mina. Il Parma riparte in contropiede e segna con Bonny, azione spettacolare ma Camara è in fuorigioco, decisivo il Var.

La ripresa

Cancellieri non c’è più, ecco Man. Parte bene il Parma, che al 6’ sfiora il gol con Bonny e Camara in area. Al 9’ dentro Gaetano per Viola, come previsto. Attenzione a Bonny, che porta a spasso l’intera difesa rossoblù e prende il palo con un destro rasoterra.

Un minuto dopo Camara falcia Zappa (ammonito), poco prima del gol del Cagliari: cross perfetto di Augello da sinistra, tocco di Adopo e deviazione assassina di Vogliacco, rete “sporca” in una gara scorbutica e delicata, siamo al 12’. Pecchia vuole una reazione, ne cambia due, dentro Hernani e Ondrejka, ma è il Cagliari a presentarsi ancora dalle parti di Suzuki con un contropiede spettacolare aperto da un tacco di Gaetano. Poco dopo il quarto d’ora un’uscita a terra di Caprile sventa una situazione molto pericolosa, al 23’ ecco Coman per Felici, poi il gol da antologia e gara apparentemente chiusa.

Invece il Parma è vivo, altro che cotto: un cross innocente da sinistra di Hernani trova il 2006 Leoni pronto alla deviazione di testa, Caprile non può far nulla, Mina scivola e può solo assistere, due a uno, minuto 33, manca un’eternità.

Nicola mette in campo l’artiglieria, dentro Marin, Deiola e Pavoletti per Makoumbou, Adopo e Piccoli, centrocampo nuovo (Adopo insuperabile ma era in riserva) e attacco ridisegnato.

Non succede quasi più nulla, un tentativo di Pavoletti (palla alta) e un cross di Man non sfruttato e il recupero – cinque minuti – scivola senza clamorosi accadimenti. Era uno spareggio, inutile nascondere l’evidenza, gli emiliani tornano a casa e troveranno la bufera mentre Nicola si gode una prima fetta della torta salvezza, anche perché hanno perso tutte e il Lecce non ha battuto il Bologna. A Bergamo sarà diverso, l’Atalanta è un carroarmato che vola ma il Cagliari, vedi la sfida con i rossoneri a San Siro, ci andrà con la testa leggera.

