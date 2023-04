Respinte le scuse del manager “lumbard” 

Un articolo su Baunei e dintorni firmato da un manager immobiliarista lombardo apparso sul sito web del quotidiano economico "Italia Oggi" a fine marzo, divenuto virale nel centro montano a causa di alcune affermazioni non apprezzate dalla popolazione locale; le proteste online e la conseguente lettera di scuse dell’autore, via email, al sindaco Stefano Monni quale rappresentante della comunità, lettera alla quale Monni ha pubblicamente risposto ieri mattina via facebook sul profilo del comune. Sono gli ingredienti di una vicenda figlia del tempo dei social, che da qualche giorno anima le discussioni in piazza a Baunei e Santa Maria Navarrese, con annessa la classica divisione tra innocentisti e colpevolisti.

Di casa

Particolare non secondario: l’autore del pezzo, Guglielmo Pelliccioli, bergamasco, manager di chiara fama, è di casa nel centro montano da quasi vent’anni, da quando nei primi anni Duemila, affascinato dalle antiche case in pietra ristrutturate da un amico imprenditore, ha deciso di acquistare un immobile nella parte bassa del paese. Il pezzo incriminato, presto cancellato dal sito web del quotidiano dopo le prime proteste circolate via facebook e via whatsapp, che nell’intenzione dell’autore doveva essere un bozzetto descrittivo, celebrativo della serenità e tranquillità che il paese regala ai visitatori e a tutti coloro che hanno deciso di prendervi casa, non è piaciuto a tanti baunesi per alcuni riferimenti poco piacevoli nei confronti della comunità in generale e di alcune famiglie in particolare e per frasi tipo: «abitanti scorbutici ma per un bergamasco va bene comunque».

Le scuse

Dopo qualche giorno ecco la lettera di scuse all’intera comunità baunese inviata da Guglielmo Pelliccioli all’attuale sindaco Stefano Monni. «Chiedo umilmente scusa alle cose, ai luoghi ma soprattutto alle persone che si sono riconosciute nel mio scritto e che meritavano certamente più discrezione». Ieri la risposta pubblica del primo cittadino: «Gentile Signor Pelliccioli, la sua richiesta di scuse manca di un presupposto fondamentale. Evidenziare in modo inequivocabile che ha scritto di situazioni e di circostanze irreali prima che ingiuste, inveritiere prima che ingannevoli e ritengo che faccia parte di condotta riparatrice non soltanto, come ha fatto, rendere inattivo il link del suo articolo, ma scrivere nuovamente sulle stesse pagine, evidenziando che quanto scritto sul mio paese non corrisponde al vero. Lo deve ai baunesi e ai lettori di Italia oggi».