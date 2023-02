Respinta la petizione: la rotatoria si farà  

La rotatoria tra via del Redentore e via Giulio Cesare si farà. Il Comune ha respinto la richiesta, messa nero su bianco in una petizione promossa da Efisio Sanna, Paolo Lai e Luciano Rossetti e sottoscritta da 1.700 cittadini, di non realizzarla. Secondo i promotori, il progetto stravolgerebbe l’assetto di un punto centrale della città e non condividono «l’eliminazione degli alberi monumentali che caratterizzano la zona del mercato vecchio».

Nella delibera approvata pochi giorni fa, viene spiegato il perché della necessità di procedere col restyling: «L'incrocio a raso, attualmente regolato da semaforo, è quotidianamente oggetto di lunghe code di veicoli e mezzi pubblici transitanti prevalentemente dalla 554 in direzione Cagliari-Pirri. Lo scopo principale del progetto, che mira a riqualificare l'area interessata dagli interventi, è la messa in sicurezza dell'asse viario che presenta una pericolosità accertata».

La rotonda, si legge ancora, è l'occasione per intervenire sul territorio «anche con un progetto di valorizzazione del paesaggio urbano: il percorso via Giulio Cesare - via del Redentore è usato dai cittadini di Monserrato e dei comuni limitrofi come alternativa a viale Marconi, che in certi orari della giornata è molto trafficata». Viene anche evidenziato che i sei ficus non verranno eliminati ma espiantati e reimpiantati nell’area verde di via dell’Argine, perché ritenuta più idonea. I ficus saranno sostituiti da alberi di diversa tipologia. L’importo complessivo dell’intervento di restyling dell’incrocio via del Redentore-via Giulio Cesare, è di 170.000 euro. (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA